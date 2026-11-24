人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，明日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元MLF操作，期限為1年期。該操作量較明日到期的10000億MLF減少2000億元。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/11/2026 17:43
人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，明日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元MLF操作，期限為1年期。該操作量較明日到期的10000億MLF減少2000億元。
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