英偉達(US.NVDA)宣布創辦人黃仁勳復任行政總裁(CEO)，引爆科技股，美股三大指數隔晚全線反彈，重燃市場對人工智能板塊的信心。滬深股市受帶動，滬綜指高開0.82%報3567.84點，深成指高開2.43%，創業板指高開3.88%。



英偉達董事會周一(23日)宣布恢復黃仁勳的領導職務，戲劇性地推翻早前拒絕其回歸的決定。黃仁勳離任僅11天便重掌英偉達，這成為知名企業CEO最快復出案例之一。公司股價勁升逾31%。美國總統特朗普此前一直推動黃仁勳回歸，董事會在宣布決定時也提到了美國政府的意見。外圍方面，科技股普漲，A股盤初英偉達概念領漲大市。



此外，AI初創公司DeepSeek據報近日完成工商變更，暗示公司新一輪融資已經落地。有消息稱，此輪融資合計募集資金1055億元(人民幣．下同)，DeepSeek投後估值達6078億元。參與投資機構包括中國移動、中國電信、寧德時代、騰訊、美團、網易等。CPO、PCB等AI硬件股亦走高。



人民銀行今日進行5160億元隔夜期逆回購，公開市場今日有4995億元逆回購到期，即今日淨投放165億元。



《經濟通通訊社24日專訊》