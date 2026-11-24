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在美國總統特朗普的施壓下，英偉達(US.NVDA)董事會恢復了黃仁勳的首席執行官職務。黃仁勳閃電回歸，為持續一周的股市動盪畫上句號，環球市場重拾向上動力。滬綜指兩連升，收升0.27%報3548.37點，深成指及創業板指則跌0.29%及0.05%。滬深兩市全日交易額近1.66萬億元(人民幣．下同)，較上日增量1113億元或7%。



隔晚美股大幅上漲，作為AI板塊支柱的英偉達飆31.5%，創下自2003年5月以來單日最大漲幅。黃仁勳回歸英偉達暫時緩解了投資者對AI前景的負面想象，今日滬深英偉達概念股跟隨外圍強勢，奧尼電子(深:301189)升20%封板，工業富聯(滬:601138)收高近7%。



至於保險板塊近收市前衝高，中國人壽(滬:601628)彈升3.1%，中國太保(滬:601601)升2.3%；據報深圳福田區13家財險機構已成立全國首個「人工智能產業保險共同體」，致力於破解大模型產業鏈「不敢保、不能保」難題，並發布首份《人工智能產業風險治理白皮書（2026）》。



下跌方面，黃金概念集體調整，招金黃金(深:000506)大跌逾5%。金價走低，現貨金日內跌0.3%報每盎司3619.95美元；美國期金跌0.9%，報3619.00美元。另石油板塊挫1.6%，布蘭特原油期貨跌超過美元至每桶88.35美元，供應增加憂慮蓋過霍爾木茲海峽風險。





滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 3963.82 +0.14 上證指數 3548.37 +0.27 7718.61 深證成指 10423.60 -0.29 8832.25 創業板指 2278.99 -0.05 科創50 1250.09 +1.81 B股指數 255.03 -2.90 1.86 深證B指 1087.60 +0.22 0.38



《經濟通通訊社24日專訊》