《香江策論》行情展望－－冬天已至，AI敘事重構導致擁擠交易的逆轉；快跌之後，抵抗性反抽就像冬天捕鳥的誘餌



1、AI過度擁擠交易進入反身性逆轉。今年三季度，AI相關產業鏈的市值佔標普500總市值的比例已經超過50%。歷史上，無論是「漂亮50」，還是2000年前後的互聯網泡沫，相關主線板塊佔標普500總市值的權重不過40%左右。當前，AI市值佔標普500仍達46.84%，下降趨勢明顯，但依然在歷史高位。費城半導體、納指100相繼入熊；資金向價值再配置，CFTC納指投機多頭退潮，槓桿基金轉向「做空科技、回補標普」。



2、本輪全球主要股市調整的原因，主要是AI敘事重構的衝擊。美國政治驟變、算力與供應鏈不確定、中美科技摩擦及盈利開支錯配，動搖AI 1.0邏輯。Anthropic上市「買預期、賣事實」分流資金；黃仁勳缺位如「央行縮表」衝擊，疊加SEC調查，算力定價轉向治理、合規與融資約束。



3、當前加息預期仍在，拋售動能尚未收斂，快跌之後的抵抗性反抽就像冬天捕鳥的誘餌。高真實利率與正期限溢價壓制估值安全墊，信用端已進入惡化階段並呈劇烈K型分化。其次，從廣度與信用壓力看，當前拋售動能尚未收斂。歷史上，加息周期下，急跌之後往往出現階段性反彈，但反彈能否形成維持數月的行情機會甚至趨勢反轉，關鍵在於市場開始定價「加息結束」，當下這一條件仍未充分具備。



4、後續可操作性反彈的觀測信號：算力鏈調查與AI政策限制等擔憂降溫、結束加息的信號、黃金止跌。



在AI 1.0向2.0過渡的「青黃不接」階段，若上述信號兌現，美股有望出現估值修復型反彈或者說熊市B浪反彈；反之，若上述信號遲遲未現且前瞻盈利預測出現見頂信號，則需警惕美股由「殺估值」直接切入「殺盈利」的下行風險。不論按照哪種節奏演繹，後續都要立足「過冬」防禦、優化持倉、聚焦盈利確定性與股東回報。



投資策略：留得青山在，不怕沒柴燒；立足風險承受能力和長期價值回報，優化持倉和倉位



1、短期投資者根據風險承受能力，或者優化持倉並使用期權等對沖保護，或者乾脆超配現金及美債。短期交易紀律建議堅持「冬藏」，底倉是現金、美債、美股防禦、印度內需資產及A/H高質量紅利。中國股市，待A股量能和風險偏好改善後，以自主可控、醫藥、軍工、具身智能、高端裝備等作衛星策略。



2、中長期立足股東回報，兼顧短期交易擁擠程度而持續優化紅利資產投資策略。穩定派息央國企龍頭仍是底倉，但銀行與紅利偏擁擠，需防回吐、耐心低吸；並在內需與出海傳統行業精選自由現金流改善的「類可轉債」高質量「剩者為王」。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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