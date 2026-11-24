受英偉達黃仁勳回歸消息刺激，隔晚美股大漲，隔夜費城半導體指數飆14%，創2025年以來最大單日漲幅；英偉達暴漲超31%，收報165.05美元/股，單日市值增加創紀錄的9520億美元。



滬深AI算力硬件股高開高走，聯創電子(深:002036)、光洋股份(深:002708)、中京電子(深:002579)及工業富聯(滬:601138)漲停，天孚通信(深:300394)、勝宏科技(深:300476)揚逾一成，東山精密(深:002384)漲5.2%。



《經濟通通訊社24日專訊》