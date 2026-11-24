華為今日宣布，鴻蒙終端設備數量正式突破1億台，目前鴻蒙操作系統可獲取的應用和服務超過46萬項，註冊開發者超過1200萬人。



對此，華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東在微博發文稱，這是一個標誌性時刻，意味著鴻蒙生態已經跨越規模臨界點，正式邁入成熟好用、創新增長的新階段。余承東又表示，「從2024年鴻蒙應用全面啟動到今天，此時此刻我很激動，也很感慨」。他感謝所有生態夥伴、開發者、華為小夥伴和廣大用戶，稱「單靠華為一家，是不可能突破生態壁壘、創造這個偉大奇跡的……這條路，是我們一起走出來的！感謝每一位同路人！」



據華為有關負責人介紹，目前鴻蒙應用已覆蓋本地生活、出境體驗、電商零售、辦公、出行、遊戲等主要場景。鴻蒙操作系統將生態底座開源，目前開源鴻蒙已匯聚1.4萬餘名貢獻者，形成120餘個行業發行版，在電力、水務、工業等領域落地。產業夥伴圍繞行業數字化需求，基於開源底座開展軟硬件協同創新，把操作系統嵌入具體設備和業務場景，讓自主創新成果加快落地。合作夥伴貢獻的創新能力超過160項，被超過1600款應用集成調用，一年內相關功能使用量提升90倍；超過5.8萬個夥伴接入碰一碰、實況窗等120餘項創新功能。



《經濟通通訊社24日專訊》