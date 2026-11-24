據韓媒報道，韓國貿易協會和韓國產業通商部最新數據顯示，今年1-10月，韓國對華汽車貿易逆差高達42.3056億美元，遠超去年全年規模，同比大增92.7%。報道指，主要是來自上海生產基地的特斯拉在韓國暢銷，帶動中國製造汽車整體銷售增加。



今年1-10月，韓國對華汽車出口額1.6877億美元，同比減少34.9%，而自華進口額為43.9033億美元，同比大增79.2%。韓國對華汽車貿易收支自2017年起，至今已連續10年出現逆差，逆差規模從2022年的4.6605億美元暴增至2023年的9.4307億美元，2024年更激增至17.2976億美元，而目前再創新高。



據南韓進口汽車協會數據，今年1-10月，特斯拉在韓新登記數量為9.8313萬輛，同比激增105%，在進口車市場所佔份額已超30%。去年進軍南韓的中國車企比亞迪(01211)(深:002594)，今年1-10月在韓新登記數量也超過2萬輛。



另據產業通商部的汽車產業動向數據，今年1-10個月，韓國整車企業本土銷量104.3729萬輛，同比減少7.2%，而進口汽車銷量為32.5542萬輛，同比增加23.3%。業界擔憂，中國產電車大舉進入韓國市場，可能威脅本土整車生產基礎和零部件供應鏈，並導致整個產業生產系統萎縮。



《經濟通通訊社24日專訊》