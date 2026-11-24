中國消費者協會表示，從全國消協智慧315平台接收的醫療服務相關投訴情況看，口腔、生殖健康類投訴較多，消費者反映較為集中的問題包括誇大病情、治療效果不及預期以及過度醫療等。結合近期輿情事件及投訴熱點，中國消費者協會、中國市場監督管理學會作出以下消費提示：



一、關注重點診療領域，警惕利用疾病焦慮和信息差誘導消費。其中，有消費者反映，自己在尚未充分了解方案的情況下即接受口腔治療，後續出現咬合異常、牙齒鬆動、牙體或牙周問題等情況，對原有診療方案是否適當產生爭議。另有消費者反映，原本只是因輕微生殖健康問題前往就診，檢查後卻被告知同時存在多項問題，甚至被告知「不馬上治療會越來越嚴重」、「可能影響生育」等，隨後又被推薦增加檢查、儀器治療等項目。



二、警惕低價引流、項目加碼，診療方案及費用要問清。三、治療效果、履約退費爭議較多，重要約定和診療資料要留存。



與此同時，中消協呼籲醫療從業者恪守醫療準則和職業倫理，堅持誠信規範經營，杜絕虛假宣傳、誘導消費和過度醫療，充分保障消費者的知情權、選擇權和公平交易權；建議有關部門進一步加大對口腔、生殖健康等消費糾紛易發領域的監管執法力度，進一步規範醫療服務市場秩序。



《經濟通通訊社24日專訊》