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歐盟委員會24日發布混動汽車全球保障措施初步裁定，決定自12月1日起至2027年6月18日採取臨時保障措施，對從中國、日本、土耳其、英國及其他國家的混合動力汽車進口數量設定上限，期間有關上限分階段調整。其中，對中國的上限為：2026年12月1日至2027年2月28日：86301輛；2027年3月1日至5月31日：88219輛；2027年6月1日至6月18日：17260輛。此前，布魯塞爾上月與北京達成協議，將中國產混合動力汽車的進口數量限制在35萬輛。



中國商務部網站隨即發布「發言人答記者問」文章作出回應。發言人重申，保護主義沒有出路，開放合作才是正道。當前，全球汽車產業正處於綠色轉型的關鍵階段，開放合作是必然趨勢。中歐汽車產業優勢互補、深度融合，深化合作符合雙方共同利益。希望歐方與中方相向而行，為雙方產業提供穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，推動雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。



發言人指出，歐方於10月30日對進口混動汽車發起全球保障措施調查，不到一個月又決定採取臨時保障措施。此前，中歐雙方本著相互尊重、平等協商的原則，在中歐貿易投資磋商機制項下進行了立案前磋商，並就混動汽車貿易達成了合法合規、務實平衡的安排。希望歐方切實遵守雙方共識，嚴格依照世貿組織規則，不折不扣落實非歧視原則，公平、公正開展相關調查。中方將密切關注歐方後續調查進展，保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利，堅決維護中國相關產業正當權益。



《經濟通通訊社24日專訊》