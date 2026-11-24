中國石油(00857)(滬:601857)公布，根據中央紀委國家監委網站於11月22日公布消息，非執行董事謝軍目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。該集團宣布，謝軍已辭去非執行董事及投資與發展委員會委員職務，該辭任於昨日生效。
該集團指，辭任後，謝軍不再擔任該集團及其控股子公司任何職務。謝軍確認與該集團及董事會無不同意見，亦無須提請股東注意的其他事宜。謝軍辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作，該事項不影響該集團正常經營。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2026 08:18
中國石油(00857)(滬:601857)公布，根據中央紀委國家監委網站於11月22日公布消息，非執行董事謝軍目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。該集團宣布，謝軍已辭去非執行董事及投資與發展委員會委員職務，該辭任於昨日生效。
該集團指，辭任後，謝軍不再擔任該集團及其控股子公司任何職務。謝軍確認與該集團及董事會無不同意見，亦無須提請股東注意的其他事宜。謝軍辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作，該事項不影響該集團正常經營。
《經濟通通訊社24日專訊》
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