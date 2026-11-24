弘業期貨(03678)(深:001236)公布，趙偉雄辭任總經理、執行董事、風險管理委員會主席及戰略與ESG委員會成員之職務，自昨日起生效。



該集團指，趙偉雄因工作調動而辭任，他確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的事宜須提請香港聯合交易所及股東垂注。該集團指，他的辭任將不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，將盡快進行董事及總經理的補選。



《經濟通通訊社24日專訊》