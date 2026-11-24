中際旭創(03308)(深:300308)公布，通過回購A股方案，回購股份資金總額不低於20億元（人民幣．下同），且不超過40億元，每股回購股份價格不超過600元。



該集團指，回購股份資金來自自有資金或自籌資金，通過集中競價方式回購股份，期限自董事會通過回購股份起不超過3個月。按每股回購價格上限600元測算，預計回購股份數量介乎約333.3萬至約666.67萬股。



《經濟通通訊社24日專訊》