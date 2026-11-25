《政政經經》昨天（24日）普天皆升，獨AH股跌，原因？



納指（23日）大漲6.5%；



韓國大漲6%；



日本大漲3.9%；



台股大漲9%。



A股創業板從大漲4%一路跳水轉跌，昨天早上高追的人相當於是吃了個跌停……



雙創（創業板與科創板）有30次高開，然後收盤都低於高開點位，高開勝率為0……



*A股有提前預判能力？*



至於昨天大跳水原因，沒有找到大利空消息，能找到就是這個：



A股指數具有提前預判能力。



上周五（20日）美股跌麻了，韓國、日本前日也跌了不少，結果A股指數這邊反而大漲。當天晚上，美股跟著就暴漲。然後昨天亞洲市場都在往上走，我們這邊反彈已經走完了……



總結：A股指數在預判昨晚美股會補跌（來源：販財局）。



上述是寫於昨午3時，這個觀察，準也不準，看昨晚美股便知。



*會遏住美股升勢的原因也不少：*



市場也傳來一些新消息。據中國新聞社消息，英偉達(US.NVDA)23日宣布黃仁勳復職後，美國民主黨多名參議員就此發聲質疑。



參議院少數黨領袖舒默表示，民主黨將在2027年掌控國會後，「動用全部權力」調查特朗普政府、黃仁勳、其他英偉達高管以及任何為經濟利益「出賣國家安全」的人的不當行為。



馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫稱，讓黃仁勳復職的決定（有些）「鹵莽」。她在聲明中表示，特朗普政府仍需向國會解釋，究竟向英偉達提供了哪些「意見」，以及美國政府中哪些高級官員支持黃仁勳復職。



*民主黨仍咬緊英偉達*



亞利桑那州民主黨參議員加列戈則在社交媒體上呼籲調查「公告發布前的股票持倉情況」，並指摘白宮存在腐敗行為。



另據日本媒體報道，隨著黃仁勳回歸，亞洲地區的英偉達主要供應商股價紛紛上漲。但也有部分供應鏈企業對未來的不確定性保持謹慎。



一名英偉達供應商高管表示：「我們現在還在消化正在發生的一切及其後續影響。我們仍需等待，看看是否還會發生其他戲劇性事件。我們依然擔憂各種政策變化，不會僅僅因為黃仁勳回來了，所有政策風向就會在一夜之間徹底逆轉。」



另一名芯片供應商高管表示：「我們擔心這件事可能還沒有迎來『幸福結局』。尤其是在美國的法律和國家安全問題上，未來仍可能存在大量不確定性。」一家總部位於美國的英偉達服務器供應商高管表示：「更重要的問題是，美國政府對東南亞的立場是否也會發生動搖。我們有許多客戶和貨運業務都受到了影響。」



值得注意的是，當地時間11月23日，美國參議院銀行、住房和城市事務委員會官網公布的安排顯示，黃仁勳將於12月3日10時出席該委員會聽證會並作證。



此次聽證會主題為「保護美國人工智能優勢：監督美國出口管制」，將在參議院辦公樓舉行，採用線上線下結合的公開形式。官網目前列出的證人僅有黃仁勳。



小註：民主黨人與AI是勢不兩立。



港股恒生指數昨日跌0.7%，報22219點；恒生科技指數跌1.2%，報3466點；國企指數跌1%，報7452點；紅籌指數跌1.2%，報3704點。



*大型科技股普遍跌*



PCB（印刷電路板），光通訊板塊上漲，勝宏科技(02476)漲超6%，芯碁微裝(09630)漲超6%，中際旭創(03308)漲超3%，海光芯正(01191)漲超3%。國產GPU設計股壁仞科技(06082)跌超8%；內房股、黃金股領跌，世茂集團(00813)跌超8%，融創中國(01918)跌超7%，靈寶黃金(03330)跌超5%，赤峰黃金(06693)跌超5%，山東黃金(01787)跌超4%。



大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌1%，騰訊控股(00700)跌0.7%，京東集團(09618)跌0.5%，小米集團(01810)跌3.7%，網易(09999)跌2.2%，美團(03690)跌3.3%，快手(01024)跌1.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.7%。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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