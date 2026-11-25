彤程新材A股(滬:603650)曾一度跌停，跌停價43.97元(人民幣．下同)，現報43.98元，跌10%，最高價48元；成交1313萬股，成交金額6.07億元；量比0.8倍，換手率2.1%。
彤程新材H股(09607)跌3.9%，報33.26港元，最低價33.08港元，最高價34.58港元；成交12.09萬股，成交金額408.97萬港元；主動買沽比率58:42，資金淨主動買入63.9萬港元。彤程新材A股較H股呈55.6%溢價。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/11/2026 14:44
彤程新材A股(滬:603650)曾一度跌停，跌停價43.97元(人民幣．下同)，現報43.98元，跌10%，最高價48元；成交1313萬股，成交金額6.07億元；量比0.8倍，換手率2.1%。
彤程新材H股(09607)跌3.9%，報33.26港元，最低價33.08港元，最高價34.58港元；成交12.09萬股，成交金額408.97萬港元；主動買沽比率58:42，資金淨主動買入63.9萬港元。彤程新材A股較H股呈55.6%溢價。
《經濟通通訊社25日專訊》
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