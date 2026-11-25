本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊25日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國資委：加強與國際頭部企業研發合作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國資委11月24日消息，國資委黨委日前召開擴大會議提出，聚焦加快培育戰新產業和未來產業，加強與國際頭部企業研發合作，以高水平科技合作培育競爭新優勢。



MLF逆回購組合操作，人行精準調控流動性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行11月24日發布公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，11月25日，人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作；將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元MLF（中期借貸便利）操作，期限為1年期。



商務部回應歐盟對混動汽車採取臨時保障措施

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

歐盟委員會近日發布混動汽車全球保障措施初步裁定，並擬於12月1日起採取臨時保障措施。商務部新聞發言人24日對此回應表示，中方將密切關注歐方後續調查進展，保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利，堅決維護中國相關產業正當權益。



《上海證券報》



以退為進、布局向優，央企「無關多元」資產處置提速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「整治無關多元要嚴禁增量、有序退出存量。」國資委日前舉辦專題研討班部署新一輪國資國企改革，國資委黨委委員、副主任李鎮表示，各地、各中央企業必須態度堅決，積極推進整治、積累經驗。



各地持續優化營商環境，有效激發民企創新活力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

民營企業是培育新質生產力的重要力量。記者近日在調研中了解到，各地聚焦民營企業重點關切，持續優化營商環境，提高政策精準度，層層抓好落實，有力托住民營企業創新發展信心，不斷激發民營經濟生機活力。



8000億元MLF+5000億元7天期逆回購，人行組合操作呵護跨月流動性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行11月24日公告：11月25日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期；將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元7天期逆回購操作。業內專家認為，本次MLF搭配7天期逆回購的操作組合符合市場預期。



《證券時報》



A股回購逼近歷史峰值，註銷式回購大幅提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

震盪行情下，A股上市公司回購金額節節攀升，回購正成為愈來愈多上市公司的常規動作。今年以來，上市公司回購總額已超過1615億元，按此節奏，年內A股回購總規模創新高幾無懸念。除已實施的回購外，今年以來，還有350餘家公司發布回購預案，擬回購金額上限合計接近360億元，下限合計接近200億元。



全球「能源心臟」一機難求，國產燃氣輪機「燃」起來了

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「一機難求」的局面，正在燃氣輪機行業上演。近日，汽輪科技首台自主研發的重型燃氣輪機正式出廠。這台發往連雲港徐圩新區的機組，引來一批國外客戶千里迢迢趕赴現場，一睹真容。從整機到配套企業，國產燃氣輪機產業鏈的交付能力，遠遠跟不上市場需求。全面突圍的國產燃氣輪機，有望加速出海。



人行啟用七天期逆回購，MLF縮量續作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行11月24日發布公告稱，將於25日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式分別開展5000億元7天期逆回購操作和8000億元中期借貸便利(MLF)操作。11月25日是銀行繳準日，是當周政府債淨繳款高點，還面臨1萬億元MLF與800億元國庫現金定存同日到期，資金面壓力較為集中。同時，人行通過MLF縮量續作，回籠中長期流動性2000億元，避免長端利率快速下行。