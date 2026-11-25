《神州經脈》隔夜美股科技股大跌，加上美國可能上調關稅消息，均利空中國股市；半導體領跌下，滬綜指愈跌愈深，失守3500關，全日（25日）挫2.03%收報3476.47點，跌幅為三個多月來單日最多，而前次收盤低位為2025年7月7日的3473.13點；深成指也挫3.24%，創業板指收低4.19%創逾一年低。成交縮量，滬深兩市全日成交1.38萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減2720億元或16%。半導體產業鏈重挫，板塊指數跌逾7%，存儲方向領跌。醫藥板塊逆勢走強，流感疫苗衝高，零售連鎖及旅遊股等消費板塊活躍。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6736，較上個交易日4時30分收盤價跌88點子，兩連跌，創11月4日以來三周新低，全日在6.6581至6.6748之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7088，較上個交易日升23點子，三連升，續創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約530點。



*今日新聞精選*



1. 神舟二十四號載人飛船今早發射升空，順利船箭分離並進入預定軌道飛行後，與中國空間站組合體成功交會對接。神舟二十四號航天員乘組今午順利進駐「天宮」，「天宮」首次迎來外籍航天員，中外航天員亦實現了首次「太空握手」。據新華社報道，國家主席習近平今日同巴基斯坦總統扎爾達里，就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平指出，兩國航天員攜手叩問蒼穹，是中巴深厚友誼的生動體現，也是兩國合作新的重要成果。



2. 中國商務部網站今日發文稱，中美雙方11月23-24日在北京舉行中美貿易理事會項下農業工作組首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，就農產品監管及市場准入、農產品貿易等議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。雙方將繼續通過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。



3. 據《華爾街日報》引述知情人士透露，美國正準備對中國和數十個其他國家提高關稅，特朗普政府認為這些國家通過支持本國國內工業生產損害了美國企業。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會表示，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。所謂「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為借口進行政治操弄。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。



4. 中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委審查調查，成為二十大以來第四個被查的現任政治局委員。對陳吉寧的調查是通過官媒新華社一則簡短通報宣布的，未給出具體原因。通報稱，陳吉寧涉嫌「嚴重違紀違法」，這一表述通常指涉腐敗指控。陳吉寧曾非常有希望在明年「二十一大」更進一步，躋身中央政治局常委行列。



5. 深交所22日發布消息稱創業板擬引入做市商制度，並起草細則性文件徵求意見。內媒今日獲悉，深交所已向券商下發通知，要求券商按時做好開展創業板股票做市交易業務相關業務和技術準備，旨在確保做市商制度平穩落地。相關要求包括明確做市業務牽頭負責人、開展技術相關籌備工作等等。目前，券商正陸續執行相關交易所安排。



6. 據界面新聞今日報道，從供應鏈獲悉，2027年主要手機廠商出貨目標近期陸續落定。受上游存儲芯片成本持續高企影響，小米(01810)、聯想(00992)（以摩托羅拉為主）、OPPO、傳音(02636)(滬:688036)等多數廠商選擇下調明年預期。榮耀是頭部廠商中唯一未下調預期的，其2027年出貨目標維持在約5000萬台，與2026年持平。此輪目標調整的壓力直接來自上游存儲。



7. 千問Go今日全面開放代打電話服務，讓用戶免費擁有一個幫自己打電話的專屬AI助手。據介紹，告知千問撥打對象和通話需求，用戶授權後，千問即可聯繫餐廳預訂包間、向酒店詢問遺失物品、聯繫快遞員查詢配送進度等等。此外，千問還支持定時代打電話，提前設置撥打時間、溝通事項，確保重要事項不遺漏。千問代打電話需經用戶授權，通話中會主動表明AI助手身份。



8. 據財聯社報道，Jeep品牌未來三年將在華推出多款車型，產品價格從入門級到主流市場，並延伸至豪華產品賽道；動力方面則形成燃油、插混及純電的布局。其首款車型將於2027年推出，目前設計已鎖定，搭載Momenta全地形高階智能駕駛系統。此前，Stellantis集團與東風集團簽署戰略合作協議，雙方於2027年起在武漢工廠投產兩款面向全球市場的JEEP品牌新能源產品。