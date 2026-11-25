《鍾之日記》11月25日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



黃仁勳回歸英偉達(US.NVDA)帶動的科技股行情迅速降溫，美股24日主要指數表現分歧，其中納指挫逾1%；科技股承壓，費半指數重挫7.9%。港股連跌6日後，今日輕微高開，早段曾升逾200點，不過芯片股走低拖累，大市午後倒跌，低見21915點，恒指全日跌253點或1.1%收場，上演七連跌，報21966，創下自2025年4月以來新低，主板成交近2300億元。



*A股失3500點，單日挫2.03%三個月來最多*



隔夜美股科技股大跌，加上美國可能上調關稅消息，均利空中國股市；半導體領跌下，滬綜指越跌越深，失守3500關，全日挫2.03%收報3476.47點，跌幅為三個多月來單日最多；深成指也挫3.24%，創業板指收低4.19%創逾一年低。成交縮量，滬深兩市全日成交1.38萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日大減2720億元或16%。



盤面上，半導體產業鏈重挫，板塊指數跌逾7%，華虹宏力(滬:688347)跌近14%，沐曦股份(滬:688802)跌超11%，收報328.98元創歷史新低；英偉達大漲後大跌，周二（24日）挫5.9%，費城半導體指數挫7.9%。醫藥板塊逆勢走強，流感疫苗衝高，雙鷺藥業(深:002038)、康芝藥業(深:300086)漲停；零售連鎖及旅遊股等消費板塊活躍，中央商場(滬:600280)等升停。



*大摩削目標價39%，聯想重挫逾11%*



摩根士丹利大幅下調聯想(00992)目標價39%，由49元降至30元，因市場不確定性調低增長假設，但維持「增持」評級。聯想重挫逾11%，收報16.22元，為表現第三差藍籌。



大摩將聯想2027財年基礎設施方案業務集團(ISG)收入預測由480億美元上調至約500億美元，因聯想AI伺服器訂單儲備增至800億美元，進一步增強了對其收入前景的信心。同時，預期由2027財年第三季度起，ISG將超過智能設備業務集團(IDG)，成為聯想利潤貢獻最大的業務部門。



外電引述大摩報告稱，新的目標價對應約6.9倍的2028財年預期市盈率，低於聯想約8.6倍的三年平均水平，2027至2029財年調整後淨利潤的預測分別比市場共識高9%、15%和7%。



另一利淡因素是競爭對手戴爾(US.DELL)第三財季業績在收入及盈利均勝預期，同時發布了強勁的第四財季指引。戴爾在第三季經調整每股盈利9.45美元，遠高於市場預期的6.59美元；整體收入錄得549.4億美元，按年增長逾1倍，亦優於市場預期的493.2億美元。財報公布後，戴爾股價盤後交易走高，升約1%。



*寧王插逾一成，近乎抹掉上市以來升幅*



寧德時代(03750)跟隨大市氣氛下挫，股價插水逾12%，跌至17個月低位，收報295.6元，幾乎回落至上市首日收市價295.584元水平，抹掉在港上市以來大部分升幅。其他鋰電股今日亦表現疲弱，贛鋒鋰業(01772)跌6.3%，天齊鋰業(09696)跌5.7%。



有消息指動力電池市場份額被二線廠商分薄。乘聯分會負責人崔東樹近日發文表示，2026年動力電池市場呈現「雙雄份額鬆動，二線梯隊加速崛起」的態勢，國軒高科(深:002074)、億緯鋰能(深:300014)、吉利耀寧等二線企業份額顯著提升，尾部企業份額基本清零，行業整體集中度下降，競爭更趨多元化。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。