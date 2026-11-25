內地6G布局藍圖進一步擴大，工業和信息化部早前批准八個省市開展6G創新發展部省協同試點，標誌6G發展由前期技術研發逐步延伸至地方試點及產業協同。距離2030年前後的商用目標尚有約四年，北京、上海、廣東等地正按照自身產業優勢探索不同發展方向，電訊商及設備商亦由研發走向技術測試。工信部提出，到2029年形成一批自主創新的6G技術方案、應用場景及終端產品，為未來商用作準備。



*適時啟動6G商用，未來通信基建投資潛力大*



工信部11月17日批准北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北及廣東八個省市開展6G創新發展部省協同試點。為避免科研資源及項目重複投入，今次試點透過中央統籌及地方分工，整合各地科研資源與產業優勢，推動6G技術及產業協同發展。政策亦將應用培育納入重點工作，圍繞沉浸式通信、工業製造、具身智能、低空經濟及智慧海洋等潛在場景，推動通信企業與垂直行業共同開展技術及應用驗證。



頂層戰略引領在於工信部9月公布的《信息通信行業發展「十五五」規劃》。《規劃》提出，到2030年全面建成覆蓋完善、性能領先的新一代通信網，並提出適時啟動6G商用，研製6G基站、核心網及智能手機，推動智能眼鏡、智慧家庭中樞及腦機接口等新型終端與通信網絡協同發展。



從投資規模看，內地計劃在「十五五」期間信息基礎設施累計投資達3.8萬億元（人民幣．下同），反映未來五年通信基建仍有龐大的投資空間。當局亦提出發展高速光通信及大規模智能算力集群，意味未來基建投資將不只涉及基站建設，亦會延伸至算力中心、光通信及人工智能網絡設備等領域。惟3.8萬億元屬整體信息基建投資目標，並非6G專項投資。



*北京建設6G試驗網，上海開放逾百應用場景*



而八個試點省市將有不同發展路徑，當中北京、上海、廣東、河北及江蘇的部署較具代表性。以北京為例，北京公布的《「十五五」時期現代化基礎設施發展規劃》提出，率先開展6G試驗網建設，依託北京6G實驗室，在東城、海淀、昌平等地建設超過25個試驗站點，並在天津及雄安增設5個站點，形成跨區域連片組網，供高校、科研機構及企業進行技術驗證、設備研製及產品測試。北京將聚焦通感算融合、5G-A、萬兆光網及低軌衛星互聯網等領域，為6G相關技術研發及測試提供基礎環境。



上海推動技術進入不同產業，以「3+1+100」布局推進6G試點，聚焦星地融合、通智一體及全域感知三大技術方向，計劃建設一個通感智算一體化國家級示範區，並開放100個以上應用場景，涵蓋城市治理、智能製造、智慧會展、遠洋航運及低空經濟等領域。產業鏈方面，上海目前已集聚近150家6G相關移動通信上下游企業，並正建設6G概念驗證平台，反映當地希望依託集成電路、人工智能及信息通信產業優勢，推動6G技術研發、應用驗證及產業培育。



*廣東聚焦光通信芯片、超高速光傳輸網絡等技術*



廣東則著力發展6G核心器件及網絡通信設備產業。廣東印發《數字廣東建設「十五五」規劃》，提出培育6G產業，加快新一代核心器件及網絡通信設備產業化，並培育光通信芯片、光傳感芯片產業集群，同時布局人工智能芯片設計及製造。在網絡建設方面，廣東將推進通智感一體化6G試驗技術攻關，部署超高速光傳輸網絡，並建設粵港澳大灣區量子通信骨幹網及低軌衛星星座，進一步完善新一代通信網絡基礎設施。



*江蘇發展核心硬件，河北夯實網絡底座*



江蘇亦集中發展6G芯片、器件及模組等核心硬件。江蘇採取「一核兩帶」產業布局，以南京作為6G原始創新策源地及核心區，依託紫金山實驗室推進基礎技術研究；蘇州、無錫及常州聚焦6G芯片、器件及模組等核心硬件研發製造，南通、鹽城及連雲港則發展低空經濟、海洋及海港等特色應用。技術方面，江蘇將重點攻關U6G、毫米波及太赫茲通信等技術，並探索6G在海域及智能製造等場景的應用，逐步形成由核心技術研發、硬件製造至場景應用的產業鏈布局。



河北計劃以雄安新區為核心，建設「雙萬兆+算力網+空天網」融合網絡體系，結合5G-A、萬兆光網、算力網絡及衛星互聯網，為6G技術測試及應用提供基礎。應用場景方面，河北將重點探索網聯機械人、具身智能、車路協同、沉浸式通信及生態監測等領域，推動通信網絡與智能化應用結合。



整體而言，五地部署已涵蓋技術研發、網絡基建、核心零部件及應用場景等不同環節，反映中國正嘗試透過地方分工整合科研及產業資源，逐步建立6G產業生態。



*產業鏈走向技術測試，中移動布局較積極*



除地方政府外，三大電訊商及設備商亦已展開6G技術驗證，涉及6G原型設備、智能網絡及通感算智融合等方向。不過，現階段相關工作仍以技術探索及驗證為主，距離大規模商用仍有一段距離。



在電訊商部署方面，中移動(00941)於11月在廣州舉行的移動網絡大會上，推出「6G智能應用共創行動」，聯合產業夥伴培育智能機器人、AI手機等應用場景，並透過研發合作資金及產業投資基金推動6G技術與應用協同發展。技術方面，中移動亦與合作夥伴開展U6G頻段基站及6G終端原型測試。



中國聯通(00762)則在第三季業績中提及推出「聯通6G創新平台」，並持續推進相關研發。中國電信(00728)今年6月上海世界移動通信大會（MWC26上海）上，展示6G全域智惠網絡(UIN)創新成果，涵蓋天地一體終端樣機、AI定義網絡及通感智融合等技術。



設備商方面，中興通訊(00763)已聯合中移動完成6G傳輸實驗室技術測試，並推出6G傳輸原型樣機；華為則早於2017年開始投入6G研究，並曾預期6G於2030年左右投入市場。



與此同時，6G發展大會11月24日舉行，會上發布《全球6G發展理念宣言》，由IMT-2030(6G)推進組聯同國內外主要國際組織、產業聯盟及企業共同發布，提出加強全球產學研用合作。IMT-2030(6G)推進組指出，當前6G已進入標準研製全面啟動、技術研發加快突破的階段，反映全球6G發展正逐步由前期研究走向標準及產業協同。



*5G網絡規模擴大，惟收入增長未完全同步*



在6G加快布局之際，5G的商業化經驗亦值得借鑑。內地過去多年投入大量資源建設5G網絡，截至2025年底，5G基站已達483.8萬個，5G移動電話用戶達12.04億戶，佔移動電話用戶總數65.9%。



然而，網絡使用量增加並未完全轉化為相應的收入增長。工信部數據顯示，2025年內地移動互聯網流量按年增長17.3%，但移動數據流量業務收入反而下跌3.1%至6097億元，佔電信業務收入比重由36.2%降至34.8%。反觀雲計算、大數據、移動物聯網及數據中心等新興業務收入，按年增長4.7%至4508億元。



這反映網絡流量增長未必能直接轉化為電訊商收入，企業應用的商業化亦需要時間。尤其工業互聯網等場景涉及設備改造、系統整合及營運成本，企業由試點走向大規模商用仍需克服成本及投資回報等問題。



另外值得留意的是，內地自2019年正式發放5G商用牌照至今，5G網絡仍有進一步擴大覆蓋及升級的空間。十五五規劃亦提出深化重點場景5G網絡覆蓋，推進5G-A網絡在縣級以上城區連續覆蓋，並向重點鄉鎮延伸。這意味著在布局6G的同時，5G網絡升級及補足覆蓋仍是通信產業的重要工作。



*6G或帶動下一輪資本開支，商業回報待驗證*



今次6G政策似乎亦有意汲取5G經驗。工信部除推動技術研發，亦要求通信企業與垂直行業合作開展應用驗證，並鼓勵中小企業參與需求挖掘及商業模式探索，反映當局希望加快技術落地。



資本開支方面，中移動董事長楊杰曾表示，下一輪資本開支高峰可能伴隨6G發展而來，並預期6G商業化有望於2028年至2030年間實現。不過，管理層亦指出，未來數年集團資本開支將保持穩中有降，算力及人工智能相關投資佔比則會提升，反映電訊商仍須在網絡升級、AI算力、數據中心及衛星通信等領域分配資源。



雖然工信部《十五五》規劃提出適時啟動6G商用，八省市試點亦以2029年形成技術方案為目標，但現階段仍以技術研發及應用驗證為主。6G能否成為下一個增長引擎，關鍵不只在於網絡速度及覆蓋能力，更在於能否開發企業及消費者願意付費的應用場景，將技術優勢轉化為持續收入。



《經濟通通訊社記者徐曉瑩25日報道》