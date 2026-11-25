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中國電訊設備商華為周二(24日)在美國一宗涉及伊朗業務及竊取商業機密的重大刑事案件中，被紐約布魯克林聯邦陪審團裁定10項罪名成立，涉及欺騙銀行隱瞞伊朗業務，以及串謀竊取美國企業商業機密等指控。



陪審團在華為面對的12項刑事控罪中，裁定其中10項罪名成立，但就「合謀妨礙司法公正」及「合謀從事敲詐勒索活動」兩項控罪，則裁定華為無罪。後者指控華為的營運模式猶如犯罪集團。



美國聯邦地方法院法官唐納利（Ann Donnelly）將於2027年9月14日進行量刑宣判，目前尚未明確華為屆時將面臨何種處罰。



*華為律師強調會上訴，批評檢方斷章取義*



華為律師Brian Heberlig表示，公司對裁決結果感到失望，並強調絕對會提出上訴。他又指出，華為在「合謀從事敲詐勒索活動」的指控中獲判無罪，證明公司確實具備誠信合規的企業文化。Heberlig在結案陳詞中批評檢方斷章取義，從多宗互不相關的事件中挑選部分個案，試圖拼湊出一項長達二十年的串謀計劃。他強調，華為的成功源於努力工作、創新，以及對研究與開發的持續投資。



本案始於2018年。美國政府一直憂慮華為構成國家安全風險，並於2019年將華為列入貿易黑名單，限制其取得美國技術。



美國檢察官指控，華為在伊朗經營業務期間，向多間銀行隱瞞相關交易，涉及滙豐銀行（HSBC）、渣打銀行（Standard Chartered）及法國巴黎銀行（BNP Paribas），藉此在違反美國制裁規定的情況下，將美元資金轉入及轉出伊朗。



此外，審訊期間，檢方亦試圖證明華為曾竊取多家美國企業的商業機密，包括思科系統（Cisco Systems）的路由器源代碼、無線通訊公司Quintel的天線技術，以及透過聘用一名教授，取得半導體公司CNEX研發的電路板資料。



《經濟通通訊社25日專訊》