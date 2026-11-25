據外電引述知情人士透露，富士康科技集團印度子公司拖欠約六家供應商款項，其中一家甚至已提起破產程序訴訟，追討1500萬美元欠款。



報道指，BCD Emprasa LLP為富士康位於印度南部班加羅爾的工廠員工提供宿舍租賃服務。該公司在8月12日向印度國家公司法法庭金奈分庭提交的申請中稱，富士康拖欠租金和水電費。追討截至7月8日的約14.3億盧比（1530萬美元）欠款，以及利息、服務費和損害賠償。BCD表示，這些違約行為給公司造成了嚴重的財務損失和重大商業損害，並稱此案正在印度國家公司法法庭審理。



另外，知情人士透露，除BCD外，至少還有四家供應商已等待數月至一年多，仍未收到富士康拖欠的款項。其中幾家供應商受聘參與班加羅爾工廠的建設相關工程，而且都是首次與富士康合作。



在印度，供應商經常通過啟動破產程序追討逾期款項，但這類申請很少真正導致企業破產。雖然這場糾紛預計不會打亂富士康在印度的擴張計劃，但仍給這家iPhone組裝商增添了挑戰。富士康正與塔塔電子爭奪蘋果供應鏈中更大的佔有率。據外電去年報道，富士康從印度撤回數百名中國員工，當時原因尚不清楚。該公司隨後從台灣和越南調入員工，以盡量減少對生產的影響。



《經濟通通訊社25日專訊》