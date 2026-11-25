中國商務部與外匯局統計，今年1至10月，中國全行業對外直接投資9411.3億元人民幣，同比下降8.9%（以美元計為1375.5億美元，下降4.7%）。



其中，中國境內投資者共對全球149個國家和地區的9635家境外企業進行了非金融類直接投資(ODI)，累計投資7576.7億元人民幣，下降13.2%（以美元計為1107.4億美元，下降9.2%）。



《經濟通通訊社25日專訊》