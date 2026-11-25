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金價近日持續波動，現貨黃金今日盤中曾跌穿每盎司3520美元，日內跌幅逾1%。昨日隨國際金價反彈重回每克1100元（人民幣．下同）的內地足金飾品價格，今日又承壓回調，多個黃金珠寶品牌金飾克價較昨日下跌超30元，其中，老鳳祥(滬:600612)黃金報價每克1065元，較昨日跌35元；周大福(01929)報價每克1068元，亦較昨日跌35元。



面對近期波動的黃金市場，不少投資者、消費者陷入「怕沒買繼續漲，又怕買完跌」的糾結之中，同時也有不少網友感嘆金價上漲，後悔之前買得不夠。內媒報道，菜百(滬:605599)實時投資基礎金價格昨日徘徊於每克785元左右，不少顧客選購100克大金條。計及每克13元手續費，一根100克金條售價接近8萬元，投資者仍果斷入市。當日上午開店不足兩小時，菜百100克投資金條已售罄，顧客其後轉而選購50克金條，一次購入兩根。



*專家：明年金價或跌至每盎司3340美元*



對於黃金走勢，有機構認為，後續黃金市場可能仍有進一步下跌空間。法國外貿銀行貴金屬分析師Bernard Dahdah近日在報告中表示，金價測試每盎司3500美元支撐位並不意外。他指出，法國外貿銀行9月發布的報告中已強調黃金下行風險；展望後市，他表示，隨著緊縮貨幣政策及實物需求走弱帶來的阻力不斷加大，2027年1月金價可能跌至每盎司3340美元。



《經濟通通訊社25日專訊》