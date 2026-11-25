今日下午在廣州舉行的小鵬科技日上，小鵬集團(09868)董事長及首席執行官何小鵬公布多項技術進展，並透露小鵬人形機器人IRON將於2027年1月進入硬件量產，2月正式對外發布。



何小鵬表示，不同於為科研和表演打造的機器人，小鵬機器人要做高階通用人形機器人，目標是成為一名合格的工作夥伴。「高階」代表能力，「通用」代表泛化場景。IRON瞄準真實工作場景，圍繞基礎素質、安全性、情緒價值、7x24全時在線、業務能力持續進化，讓機器人不僅能完成動作，更能適應不同崗位需求。



*被問和何小鵬誰更聰明，IRON：我們各有所長*



小鵬科技日現場展示了小鵬高階通用人形機器人IRON。IRON全程毋須人工遙控，能夠自主觀察、理解、思考並與人實時互動。小鵬集團表示，未來IRON將逐步走進門店、工作場地等真實場景。



現場，何小鵬更與IRON面對面交流，談及過去一年的變化。IRON亦接受中外媒體隨機提問，展現即時理解及應對能力。其中，有媒體向IRON提出「靈魂拷問」，詢問它認為自己與何小鵬誰更聰明。IRON回應指，何小鵬是具遠見的創業者及工程師，智慧體現在對人工智能及未來出行的洞察；而自己的智慧則在於理解人類需求，並透過技術解決實際問題。IRON更以「設計精密機器的大師」形容何小鵬，將自己比喻為機器的執行者，強調雙方各有所長，目標都是令世界變得更智能。



*明年發布首款Robotaxi YOYO-01*



Robotaxi業務方面，小鵬將於2027年發布首款Robotaxi面向終端市場定製車型YOYO-01。此外，小鵬已開啟Robotaxi主駕無人載客體驗，計劃在2026年底在部分區域開啟主駕無人示範運營。



《經濟通通訊社25日專訊》