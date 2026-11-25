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今日下午在廣州舉行的小鵬科技日上，小鵬集團(09868)董事長及首席執行官何小鵬介紹飛行汽車業務時表示，全球首張有人駕駛eVTOL TC（型號合格證）認證進入最後階段，全尺寸全傾轉電動飛行汽車A868成功完成傾轉過渡試飛，低空出行迎來關鍵突破，匯天飛行汽車加速飛向全球。



據介紹，匯天累計投入200台試驗機，完成3000多項試驗和超過10000次真機試飛。當前，全部符合性驗證試驗及試飛已完成，69項試驗和試飛驗證全部通過，型號檢查核准書(TIA)已簽發，距離全球首張有人駕駛eVTOL TC認證更進一步。



他並介紹，匯天與阿聯酋共建飛行汽車全球首個低空監管沙盒，探索低空飛行規則及運營模式；「陸地航母」計劃2027年拓展更多全球市場。小鵬物理AI解決方案XPENG AI ENGINEERING已接收多家企業合作諮詢意向，將持續面向全球夥伴開放合作。



*小鵬第二代VLA目標明年上半年開啟全球首批交付*



此外，何小鵬透露，小鵬第二代VLA（Vision-Language-Action，視覺-語言-動作模型）目標將於2027年上半年開啟在全球的首批交付。第二代VLA正式推送首月，輔助駕駛里程佔比突破50%。從第二代VLA最新模型版本6.4.0開始，研發流程實現Agent自主閉環訓練，整體訓練速度提升10-12倍，具備遞歸自我進化能力(RSI)與模型自我蒸餾能力，並依托WorldGPT、X-World、X-Foresight持續強化世界建模與預測能力，未來將陸續上線全場景倒車脫困、全球左右舵及全場景覆蓋、智駕風格化等新能力。



*行業首次實現OTA提升充電倍率*



他並提到，小鵬行業首創充電倍率OTA升級，5C超充無需更換硬件即可升級至6C。此次升級將陸續覆蓋小鵬所有5C車型，磷酸鐵鋰與三元鋰電池均支持。補能網絡也在加速拓展。小鵬X-Energy兆瓦閃充站香港首站已投入運營，計劃2027年開啟全球規模部署。



《經濟通通訊社25日專訊》