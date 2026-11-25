深交所22日發布消息稱創業板擬引入做市商制度，並起草細則性文件徵求意見。內媒獲悉，深交所已向券商下發通知，要求券商按時做好開展創業板股票做市交易業務相關業務和技術準備，旨在確保做市商制度平穩落地。



據悉，相關要求包括明確做市業務牽頭負責人、開展技術相關籌備工作等等。目前，券商正陸續執行相關交易所安排。受訪人士認為，創業板引入做市商制度是深化創業板改革的重要舉措，有助於提高投資者成交效率、降低交易成本，進一步壯大穩市力量、增強市場韌性。



《經濟通通訊社25日專訊》