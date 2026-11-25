據界面新聞今日報道，從供應鏈獲悉，2027年主要手機廠商出貨目標近期陸續落定。受上游存儲芯片成本持續高企影響，多數廠商選擇下調明年預期。



具體來看，小米(01810)2026年智能手機出貨目標為約1.2億台，2027年下調至約9000萬台，同比減少25%。聯想(00992)（以摩托羅拉為主）2026年出貨目標約為5000萬台，2027年下調至約4000萬台，同比減少20%。



蘋果(US.AAPL)2026年出貨目標約為2.33億台，2027年下調至約2.2億台，同比減少5.6%。三星2026年出貨目標約為2.32億台，2027年下調至約2.1億台，同比減少9.5%。



OPPO 2026年出貨目標約為1.05億台，2027年下調至約9000萬台，同比減少14%。vivo 2026年出貨目標約為8500萬台，2027年下調至約6000萬台，同比減少29%。



傳音(02636)(滬:688036)2026年出貨目標約為6600萬台，2027年下調至約5800萬台，同比減少12%。華為2027年出貨目標下調至約5000萬台以下，較2026年的約6000萬台減少超過16%。



榮耀是頭部廠商中唯一未下調預期的，其2027年出貨目標維持在約5000萬台，與2026年持平。在同行普遍收縮的背景下，這一選擇與其近兩個月的終端表現相互印證：財新援引IDC數據稱，今年三季度榮耀是中國區頭部廠商中唯一出貨量環比增長的品牌。榮耀CEO李健11月23日在榮耀700系列發布會後的媒體群訪中表示，「中檔位手機面臨著比旗艦還大的成本壓力，別人都在後退，榮耀偏要向前一步。」



*出貨目標可能在年內某個時點再次被修正*



此輪目標調整的壓力直接來自上游存儲。據Counterpoint Research 11月6日發布的全球存儲市場追蹤報告，2026年第三季度DRAM市場營收同比增長369%、接近2000億美元，約為去年同期的5倍；DRAM平均銷售價格達到每Gb 1.9美元，三星以38%的市場份額居首。Counterpoint高級分析師Jeongku Choi表示，「當前市場正處於價格驅動的超級周期，而非出貨量驅動的周期」，買方競爭的已是供應保障而非價格。



高盛11月22日研報預計，2027年全球DRAM供應缺口將達5.1%，為過去15年以上最嚴重的供應短缺之一；存儲成本上升將繼續抑制終端需求，其預計2027年智能手機NAND需求將下降2%。Counterpoint研究總監MS Hwang亦表示，預計明年存儲價格仍將維持強勢，主要新增晶圓廠2028年前不會投產，供應將持續偏緊。



值得一提的是，高盛同時預計，2028年全球DRAM供需缺口將收窄至1.2%，傳統DRAM和NAND價格可能雙雙回落約20%。這意味著廠商此輪集體下調更像是周期中的防守姿態，2027年的出貨目標，仍可能在年內的某個時點再次被修正。



《經濟通通訊社25日專訊》