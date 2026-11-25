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中國商務部網站今日發文稱，商務部副部長兼中國國際貿易談判副代表凌激，24日與葡萄牙經濟與國土融合部經濟國務秘書費雷拉，在葡萄牙里斯本共同主持召開中國-葡萄牙經貿混委會第11次會議。



凌激表示，中葡經貿合作韌性強、動力足，雙邊貿易顯著增長，投資合作穩步擴大。雙方在綠色能源、基礎設施、金融保險等領域標誌性項目順利實施。中方願擴大進口葡優質產品和技術，推動雙邊貿易向上平衡，深化兩國科技創新、數字經濟、服務貿易、跨境電商以及第三方市場等領域合作，推動雙邊經貿關係提質升級。



*冀葡方為中歐經貿關係穩健發展注入更多活力和穩定性*



凌激指出，葡萄牙是歐盟和中葡論壇重要成員，希望葡方發揮建設性作用，為中歐經貿關係穩定健康發展和中國同葡語國家經貿合作注入更多活力和穩定性。中葡都是自由貿易和多邊主義的堅定維護者，應共同反對保護主義和單邊主義。



費雷拉表示，葡中雙邊關係長期穩固，中國是葡在亞洲最大的貿易夥伴。在當前動盪的國際形勢下，葡中堅持開展坦誠務實的經貿對話意義重大。葡方始終視中國為值得信賴的合作夥伴，希中方擴大自葡進口優質農產品，對葡開展綠地投資，加大對綠色能源、動力電池、電動汽車等領域投入。葡方將為中國投資者提供公平、非歧視營商環境，並給予切實支持。葡方高度評價歐中貿易投資磋商機制取得的積極成果以及中葡論壇的獨特地位，願在其中發揮積極和建設性作用。



《經濟通通訊社25日專訊》