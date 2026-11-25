市場消化黃仁勳戲劇性回鍋英偉達事件，亞洲股市今早向下，滬深股市昨反彈後再度疲軟，滬綜指上午收跌1.01%報3512.66點，深成指挫1.19%，創業板指軟1.72%。兩市半日成交額7631億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交縮量3578億元或32%。



盤面上，芯片半導體集體下挫，華虹宏力(滬:688347)挫10.2%，北方華創(深:002371)及富創精密(滬:688409)均跌超8%。英偉達隔夜股價下跌5.9%，投資者正權衡黃仁勳復職CEO的影響，市場對其回歸所涉及的政治和治理風險存有疑慮。AI股大起大落，費城半導體指數重挫7.9%。



至於醫藥板塊逆市走強，流感概念領漲，康芝藥業(深:300086)、哈三聯(深:002900)、海南海藥(深:000566)等多股漲停。國家疾控局新聞發言人周二（24日）表示，流感等急性呼吸道傳染病已進入流行季，呼籲公眾及時預約接種流感疫苗。



此外，零售概念爆發，中央商場(滬:600280)、國芳集團(滬:601086)、杭州解百(滬:600814)升停。廣東省統計局昨發布數據，1-10月份全省社會消費品零售總額同比增長1.2%，網絡零售增速較快，限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長9.5%。



《經濟通通訊社25日專訊》