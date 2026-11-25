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▷ 半導體板塊指數跌逾7%，醫藥及消費股逆勢上漲
▷ 美國可能上調關稅，科技股下跌影響市場
隔夜美股科技股大跌，加上美國可能上調關稅消息，均利空中國股市；半導體領跌下，滬綜指越跌越深，失守3500關，全日挫2.03%收報3476.47點，跌幅為三個多月來單日最多；深成指也挫3.24%，創業板指收低4.19%創逾一年低。成交縮量，滬深兩市全日成交1.38萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日大減2720億元或16%。
美媒援引特朗普政府知情人士消息，美國即將公布一項旨在應對16個主要貿易夥伴所謂「產能過剩」問題的調查結果，預計將對廣泛商品徵收新的進口關稅。目前尚不清楚擬議關稅的具體稅率。其中一名知情人士表示，相關關稅將根據不同國家「量身定制」。
盤面上，半導體產業鏈重挫，板塊指數跌逾7%，存儲方向領跌，華虹宏力(滬:688347)跌近14%，沐曦股份(滬:688802)跌超11%，收報328.98元創歷史新低；英偉達大漲後大跌，周二（24日）挫5.9%，投資者正權衡黃仁勳重返英偉達的影響，市場對其回歸所涉及的政治和治理風險存疑慮，費城半導體指數挫7.9%。
上漲方面，醫藥板塊逆勢走強，流感疫苗衝高，雙鷺藥業(深:002038)、康芝藥業(深:300086)漲停；零售連鎖及旅遊股等消費板塊活躍，中央商場(滬:600280)、國芳集團(滬:601086)、杭州解百(滬:600814)等升停。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|3898.24
|-1.65
|上證指數
|3476.47
|-2.03
|6527.09
|深證成指
|10086.36
|-3.24
|7303.88
|創業板指
|2183.58
|-4.19
|科創50
|1186.14
|-5.12
|B股指數
|254.80
|-0.09
|1.13
|深證B指
|1068.05
|-1.80
|0.57
《經濟通通訊社25日專訊》