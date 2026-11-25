11月22日起，新一輪冷空氣自北向南影響中國中東部地區，帶來大範圍雨雪降溫，取暖供熱需求明顯上升。燃氣概念早盤走強，德龍匯能(深:000593)漲停，水發燃氣(滬:603318)升2.9%，長春燃氣(滬:600333)揚2.1%，美能能源(深:001299)升2%，勝利股份(深:000407)、國新能源(滬:600617)、京能熱力(深:002893)跟漲。



《經濟通通訊社25日專訊》