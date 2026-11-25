人工智能電路板（AI PCB）生產商勝宏科技(02476)(深:300476)A股升2.9%，報125.84元(人民幣．下同)；H股也升1.2%。公司公告稱，為積極回報股東支持，公司對2026年前三季度利潤進行分配，以實施前三季度權益分派時股權登記日的總股本扣除公司回購專用證券帳戶股數為基數，向全體股東按每10股派發現金股利10元（含稅）。預計本次現金分紅金額約為9.83億元，約佔公司前三季度歸母淨利潤的29.04%。



《經濟通通訊社25日專訊》