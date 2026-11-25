A股流感疫苗概念股集體大漲，康芝藥業(深:300086)及海南海藥(深:000566)漲停，華蘭疫苗(深:301207)升超6%，以岭藥業(深:002603)走高4.8%，復星醫藥(滬:600196)升4%。



國家疾控局新聞發言人周二（24日）在新聞發布會上表示，流感等急性呼吸道傳染病已進入流行季，登革熱、基孔肯雅熱等蚊媒傳染病境外輸入風險持續存在，諾如病毒感染等腸道傳染病需防範重點場所發生聚集性疫情的風險。當局呼籲公眾及時預約接種流感疫苗。



《經濟通通訊社25日專訊》