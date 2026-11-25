神舟二十四號載人飛船今早8時18分由長征二號F遙二十四運載火箭發射升空，之後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。航天員乘組--指令長湯洪波、航天員武毅及巴基斯坦載荷專家阿里狀態良好，發射取得圓滿成功。



這是中國載人航天工程史上首次中外航天員聯合飛行。在火箭發射前，中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部有關領導和成員、航天科技人員、各族群眾代表，以及巴基斯坦代表團，到酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場，參與出征儀式。



飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟二十四號航天員乘組將進駐中國空間站。任務期間，將在空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域實施多項實(試)驗與應用任務，包括多項中外合作科學實驗項目。



神舟二十三號航天員乘組正在積極準備迎接即將到來的3名航天員。按照計劃，首位外籍航天員阿里將隨神舟二十三號載人飛船返回；神舟二十三號乘組航天員朱楊柱，將繼續留軌執行神舟二十四號載人飛行任務，成為中國首位在軌駐留一年的航天員。



《經濟通通訊社25日專訊》