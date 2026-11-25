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中共深圳市委金融委員會辦公室網站發文稱，深圳市委金融辦24日召開幹部大會，會議強調要堅定不移防風險，牢牢守住不發生系統性區域性金融風險的底線。



會議深入學習貫徹習近平總書記視察廣東和出席亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議及相關活動重要講話重要指示精神，傳達省委、市委有關會議精神。會議指出，在「十五五」開局之年即將收官的重要時刻，習近平總書記親臨廣東視察，在深圳出席APEC會議及相關活動，發表一系列重要講話、作出一系列重要指示，在廣東、深圳發展歷程中具有極為重要的里程碑意義。



*做好金融業「防風險、強監管、促高質量發展」等工作*



會議強調，要切實把總書記的關懷厚愛和殷切期望轉化為實幹篤行的具體行動，圍繞進一步擴大高水平對外開放、增強創新動能、凝聚合作力量，統籌做好金融業「防風險、強監管、促高質量發展」和以高質量黨建引領高質量發展各項工作。堅定不移防風險，統籌推進非法金融活動處置和中小金融機構風險化解，嚴防增量、妥處存量，牢牢守住不發生系統性區域性金融風險的底線，以高水平安全護航高質量發展。



*持續深化深港澳金融協同，著力穩定金融業增長態勢*



同時，凝心聚力強監管，全面提升監管的有效性和穿透力，推動地方金融合規運行。全力以赴促高質量發展，在產業金融、科技金融、跨境金融等領域做出亮點特色，持續深化深港澳金融協同，依托前海國家級金融開放合作平台，有力服務粵港澳大灣區國際金融樞紐建設。



會議並要求，切實做好歲末年初各項工作，著力穩定金融業增長態勢，推動金融為「經濟大市挑大樑」作更大貢獻，實現「十五五」良好開局，及早謀劃、扎實做好明年工作，以優異成績迎接黨的二十一大勝利召開。



《經濟通通訊社25日專訊》