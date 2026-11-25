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神舟二十四號載人飛船今早發射升空，順利船箭分離並進入預定軌道飛行後，與中國空間站組合體成功交會對接。神舟二十四號航天員乘組今午順利進駐「天宮」，「天宮」首次迎來外籍航天員，中外航天員亦實現了首次「太空握手」。



據新華社報道，國家主席習近平今日同巴基斯坦總統扎爾達里，就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平指出，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，建交75年來，中巴友誼始終堅如磐石、牢不可破。兩國航天員攜手叩問蒼穹，是中巴深厚友誼的生動體現，也是兩國合作新的重要成果。



習近平強調，中國空間站是和平之舟、友誼之舟、合作之舟。中國願同包括巴基斯坦在內的各國一道，高舉和平利用外層空間旗幟，深化航天國際合作，完善外空全球治理，讓外空探索成果更好惠及全人類。



扎爾達里代表巴基斯坦政府和人民，向中國政府和中國人民表示衷心感謝，稱在中巴建交75周年之際，中巴兩國開展歷史性的航天合作，巴基斯坦首位航天員進入中國空間站；此次合作展示了中國航天科技的非凡成就，體現了中國致力於和平利用外空的堅定立場，彰顯了構建人類命運共同體的重要意義，必將進一步鞏固巴中友誼，推動兩國全天候戰略合作夥伴關係邁向更高水平。



此外，巴基斯坦總理辦公室稍早發表聲明稱，巴總理夏巴茲表示，巴航天員穆罕默德．齊尚．阿里將成為首位到訪中國空間站「天宮」的外籍航天員，這證明了中巴兩國之間牢不可破的友誼。



《經濟通通訊社25日專訊》