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今日是蔚來(09866)十二周年，2026 NIO IN蔚來創新科技日今日在廣州舉行。蔚來創始人、董事長、CEO 李斌發表演講稱，汽車產業將會是體量最大的AI應用產業。AI在汽車產業的深度落地與應用，有機會帶動全產業鏈效率提升15%，這對應的是超過1.2萬億美元的新增價值。



李斌認為，建成AI Native原生組織，將是下一階段行業競爭、產業變革的核心關鍵。蔚來在企業經營管理場景，已經上線各類Agent超7500個，累計運行實例突破290萬個。



*世界模型NWM 3.0及NOMI Intelligence 4.0發布*



蔚來面向智能駕駛的世界模型NWM 3.0版本正式發布。該版本在模型架構、閉環訓練、跨域融合三大方向均有較大進步，模型將於備案完成後向蔚來旗下四大平台推送。蔚來表示，NWM 3.0相對於NWM 2.5版本綜合數據量提升7倍、綜合訓練效率提升5倍，開發人員結合仿真及真實行車數據閉環，進一步優化了模型駕駛博弈、會車、避讓、匝道變道等性能，在高速、城區、小路、停車場、園區、換電場景之間實現自然跨場景切換。



同時，NWM 3.0通過全鏈路協同優化壓縮了反應時間，在測試中，整車控制時延壓縮54%、智駕控制時延壓縮40%、底盤控制時延壓縮78%、車輛響應時延壓縮50%。



蔚來並正式發布了面向整車原生設計的全場景情感智能NOMI Intelligence 4.0，其能夠感知車內外環境並調用整車工具，圍繞用戶的目標自主理解、規劃並把事情辦成。



*到2030年蔚來換電站將超1萬座*



此外，蔚來介紹，到2030年，蔚來能源的蔚來體系電池資產原值將超3500億元人民幣，換電站將超1萬座，年度充換電服務次數將超2億次，年度充換電消費量將超100億kWh。



截至11月25日，蔚來全國建成9896座充換電站，其中換電站4285座，充電站5611座、充電樁32869根，累計提供超1.3億次換電。



《經濟通通訊社25日專訊》