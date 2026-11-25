港交所(00388)公布，昨日(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2979.46
|貴州茅台
|(600519)
|2516.54
|寒武紀
|(688256)
|1848.82
|招商銀行
|(600036)
|1625.63
|藥明康德
|(603259)
|1608.31
|紫金礦業
|(601899)
|1456.96
|生益科技
|(600183)
|1431.95
|長江電力
|(600900)
|1306.80
|中國平安
|(601318)
|1110.55
|兆易創新
|(603986)
|1087.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4580.75
|新易盛
|(300502)
|3008.46
|寧德時代
|(300750)
|2594.43
|滬電股份
|(002463)
|1852.19
|深南電路
|(002916)
|1622.90
|天孚通信
|(300394)
|1619.91
|東山精密
|(002384)
|1594.97
|北方華創
|(002371)
|1507.53
|美的集團
|(000333)
|1308.72
|勝宏科技
|(300476)
|1273.25
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》
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