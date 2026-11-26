工信部日前聯合國家網信辦、發改委印發《新一代通信網建設實施方案》。《實施方案》要求，到2030年，建成覆蓋完善、性能領先的新一代通信網。基礎網絡發展水平持續領先，空間網絡形成全球服務能力，國際網絡韌性明顯提升，融合網絡實現規模化發展。



新一代通信網是以5G-A/6G、萬兆光網、衛星互聯網為核心支撐，以高速泛在、天地一體、雲網融合為關鍵特徵的智能化綜合性數字信息基礎設施，提供感知、傳輸、存儲、計算、智能等綜合性信息服務。《實施方案》提出，要主動適應和賦能人工智能創新發展，堅持應用牽引、適度超前，系統建強基礎網絡、空間網絡、國際網絡、融合網絡四張網絡，全面提升全域智能、安全韌性、綠色低碳三項能力。



專家指出，新一代通信網建設並非推倒重來，《實施方案》盤活現有網絡資產、釋放存量效能，精準布局新興賽道、培育增量動能。中國已建成全球規模最大的信息通信網絡，適度超前建設空天地海一體化、通感算智一體化的新一代通信網，對於推動通信網絡加速演進、搶佔數字產業變革制高點、支撐經濟社會高質量發展具有重要意義。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》