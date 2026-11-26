針對美國貿易代表辦公室近日宣布「產能過剩」301調查結果，發布擬議措施，提出對包括中國在內的14個經濟體加徵「301關稅」，中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上表示，美方301調查是典型的單邊主義行為，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重違反世貿組織規則，中方對此堅決反對。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》