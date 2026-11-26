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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：持續高質量推進黨內法規制度建設

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對黨內法規工作作出重要指示強調，堅持把依規治黨當作管黨治黨基本方式，緊扣加強黨的領導和黨的建設，補短板、強弱項，持續高質量推進黨內法規制度建設。



習近平同巴基斯坦總統，就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電

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11月25日，國家主席習近平同巴基斯坦總統扎爾達里就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平表示，欣聞巴基斯坦航天員搭乘中國神舟飛船首次成功進入太空，成為中國空間站首位外籍航天員，我謹代表中國政府和中國人民，向貴國政府和人民、向兩國航天員及航天工作者致以熱烈祝賀。



今年以來逾2300家上市公司披露併購重組進展

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截至11月25日記者發稿時，Wind數據顯示，以首次披露日期為口徑，今年以來A股市場2300餘家上市公司披露併購重組進展。併購目標聚焦半導體、人工智能、高端裝備、生物醫藥、新能源等戰略性新興產業，與新質生產力發展方向高度契合。





《上海證券報》



習近平：持續高質量推進黨內法規制度建設

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對黨內法規工作作出重要指示強調，堅持把依規治黨當作管黨治黨基本方式，緊扣加強黨的領導和黨的建設，補短板、強弱項，持續高質量推進黨內法規制度建設。



上市公司回購增持升溫，銀行加快投放專項貸款

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近期，金融機構明顯加大對上市公司股票回購增持的支持力度。從回購資金來源看，上市公司除了運用自有資金，還藉助銀行提供的專項貸款。截至11月25日，11月以來已有123家上市公司公告取得股票回購增持專項貸款承諾函，這一節奏較往月明顯提速。



智見未來，財賦新生，AI時代券商投研與財富管理變革研討會舉行

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11月25日，由上海證券報社主辦的「智見未來，財賦新生」AI時代券商投研與財富管理變革研討會在北京舉行。來自政府部門、行業協會、國家智庫、證券機構及上市公司的近300位嘉賓共聚一堂，圍繞AI時代券商投研面臨的機遇與挑戰、財富管理變革等話題展開深入研討。





《證券時報》



習近平：持續高質量推進黨內法規制度建設

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對黨內法規工作作出重要指示強調，堅持把依規治黨當作管黨治黨基本方式，緊扣加強黨的領導和黨的建設，補短板、強弱項，持續高質量推進黨內法規制度建設。



保持流動性合理充裕，為金融市場穩定增添確定性

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11月25日，人行開展5000億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，與每日隔夜逆回購操作搭配，銜接跨月資金需求；同日開展8000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，淨回籠2000億元中長期資金。政府債券繳款、流動性工具到期等因素疊加，金融機構跨月資金需求上升，適度投放流動性有利於平抑資金面波動，穩定金融市場預期。



算力爆發催生供配電新需求，電池廠掘金AI數據中心藍海

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人工智能數據中心(AIDC)用電需求激增，正將鋰電產業推向新風口。今年以來，AIDC領域的鋰電訂單密集簽訂，多家頭部電池廠商推出專用產品，競相角逐算力新賽道。業內人士表示，鋰電池在AIDC領域的角色正從過去的應急備電，向功率平抑、短時供電和能源調度等全鏈條延伸，成為市場全新增長極。



《經濟通通訊社26日專訊》