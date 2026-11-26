據彭博報道，隨著美國收緊芯片出口規定，亞洲人工智能債務融資市場受到衝擊，銀行及貸款機構對涉及字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)的數十億美元貸款暫緩推進，重新評估相關交易的風險。



雖然英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳本周早些時候已經重返英偉達，一度提振AI股，但銀行擔心向可能面臨更嚴格管制的數據中心和新雲企業提供融資，會帶來法律風險。原本接近完成的交易突然變得前景不明，試圖降低風險敞口的貸款機構也難以找到感興趣的買家接盤。



知情人士透露，貝恩資本旗下Bridge Data Centres正尋求將一筆貸款規模擴大至66億美元，但由於其馬來西亞數據中心的客戶包括字節跳動，部分貸款機構已暫緩交易，以進行進一步盡職調查。另外，一家銀行已決定不參與向Digital Halo提供的3.72億美元全額承銷貸款，其他銀行亦提出更多疑問。該筆貸款原定用於馬來西亞一座數據中心，為阿里巴巴及其他客戶提供服務。



與此同時，多家銀行正重新評估向新加坡雲服務企業Aolani提供的4.8億美元貸款。該公司主要客戶為字節跳動。至於另一宗涉及英偉達雲合作夥伴GMI Cloud的3億美元貸款，亦有至少一家私人信貸基金決定退出。該筆貸款原計劃用於泰國一座供騰訊使用的數據中心購買芯片。



*美國公布新限制，亞洲數據中心融資面臨重新評估*



美國早於2022年實施先進芯片出口限制後，東南亞逐漸出現一批協助中國科技企業遠程取得先進算力的企業，帶動區內數據中心投資及融資規模急增。隨著銀行逐步適應相關交易的風險，芯片融資市場近期亦開始起步。



不過，美國上周公布的新限制措施令市場環境出現變化。根據新規，新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及巴西的企業，日後若要向美國製造商購買先進AI芯片，須先取得美國政府許可。此外，全球各地已向中國企業出租大量算力的數據中心，若要繼續進行此類交易，亦須另行向美國申請許可，並設有90天等待期。



多名銀行業人士表示，所屬團隊正研究新措施對借款人的影響，預計至少會令部分潛在交易延遲。包括花旗、渣打及新加坡主要銀行在內的貸款機構，亦已開始全面審查數據中心客戶。



*銀行尋求降低風險，部分融資交易叫停*



除了暫緩新貸款，部分銀行亦開始尋求降低AI及數據中心相關債務的風險敞口，包括透過在二級市場出售貸款，以及進行重大風險轉移(SRT)交易。知情人士透露，新加坡大華銀行正尋求進行一宗規模約10億美元的SRT交易，轉移包括數據中心及基礎設施貸款在內的多個領域風險。



私人信貸機構的態度亦轉趨審慎。至少有一家基金已決定退出向GMI Cloud提供的3億美元貸款，反映原本積極追逐GPU融資高回報的私人貸款機構，亦開始重新評估相關風險。



融資寒意更蔓延至債務市場以外。知情人士早前透露，最大客戶為字節跳動的DayOne Data Centers已暫停赴美上市計劃；另有消息指，包括貝萊德在內的財團，正考慮下調對一個亞太數據中心資產組合的收購報價。



《經濟通通訊社26日專訊》