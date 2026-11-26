天眼查法律訴訟信息顯示，碧桂園地產集團有限公司等新增1則被執行人信息，執行標的19.5億餘元人民幣，執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。



該公司成立於2015年4月，法定代表人為簡暖棠，註冊資本約153.2億元人民幣，經營範圍包括房地產開發及銷售、物業租賃、房地產投資諮詢等，由佛山市順德區宙華投資諮詢有限公司、深圳市碧桂科技發展有限公司共同持股。



《經濟通通訊社26日專訊》