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據官媒報道，內地金融機構近期加大支持上市公司回購或增持股票力度，三大國有銀行簽署的股票回購增持再貸款合同及貸款承諾金額合計已超過4600億元（人民幣．下同）。



《上海證券報》報道，近期A股企業回購及增持計劃的數量及規模急升，銀行亦加快投放貸款，截至周三（25日），11月以來已有123間上市公司公告取得股票回購增持專項貸款承諾函，節奏顯著加快。申請股票回購增持貸款的上市公司大多來自電子零件、半導體、工業機械、生物醫藥等領域。人民銀行等金融監管機構月初公布股票回購增持再貸款政策，轉為長期制度性安排，並下調相關利率。多間國有銀行隨即表明會加快投放貸款。



另有媒體報道，近日國有大行集中釋放訊號，明確將加速推進相關專項貸款的投放工作。其中，建設銀行(00939)(滬:601939)與客戶簽訂的股票回購增持貸款合同金額已逾1200億元；工商銀行(01398)(滬:601398)已為逾200間上市公司提供股票回購增持貸款服務，回購增持貸款合同簽訂金額近1800億元；中國銀行(03988)(滬:601988)已為近200間上市公司提供股票回購增持貸款服務，累計提供貸款額度承諾超過1800億元。



為了避免貸款價格「內捲」，多間入圍銀行已按照市場利率自律定價機制的要求，將股票回購增持貸款利率下限統一為1.55厘，銀行可根據實際情況進行加點，這一利率水平遠低於普通貸款利率。



《經濟通通訊社26日專訊》