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中國外長王毅昨日與荷蘭外交大臣貝倫德森(Tom Berendsen)會談。王毅表示，希望歐洲在追求戰略自主的同時保持開放包容，實現中歐合作相互成就、互利共贏。中國高度重視荷蘭在中歐合作中的門戶地位，希望荷蘭為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。



王毅表示，當前國際局勢變亂交織，特別是經濟碎片化蔓延發展。中方願與荷蘭及其他志同道合的國家一道，秉持開放和務實理念，以合作促進共贏，以對話增進理解，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更多積極成果，也為世界和平繁榮作出貢獻。



中方支持兩國企業擴大雙向投資，歡迎更多荷蘭企業來華投資興業，希望荷方為中國企業在荷發展提供公平、透明、可預期的營商環境。



中方引述貝倫德森表示，荷方願與中方加強高層交往和各層級交流，拓展經貿、創新等領域合作，密切人文交流，深化務實互惠合作，繼續助力兩國實現共同發展繁榮。貝倫德森又說，加強歐中合作符合各方利益，荷方願為歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。



*荷蘭正阻止美國進一步限制ASML在華業務立法*



另外，中荷發布共識聲明，提到就半導體等多領域合作保持密切溝通交流的重要性，並重申雙邊出口管制對話的重要性。路透報道，貝倫德森昨在北京訪問期間表示，荷蘭正努力阻止美國國會通過可能進一步限制芯片設備製造商ASML在華業務的立法。他表示，荷蘭在出口管制問題上將始終做出獨立決策。



《經濟通通訊社26日專訊》