中國與歐盟圍繞人民幣匯率及雙邊貿易失衡的分歧持續受到關注。11月23日，中國人民銀行行長潘功勝會見歐洲央行執行委員奇波洛內等歐洲官員，圍繞中國和歐元區經濟金融形勢、貨幣政策、匯率等議題進行了深入討論。



這場會談正值歐洲對人民幣匯率偏低及中國對歐貿易順差擴大的疑慮升高之際，凸顯匯率問題已成為中歐經貿關係的重要議題。



*人民幣已經升了，爭議為何沒有降溫？*



會談舉行之際，人民幣仍在走強。11月23日，在岸人民幣收報6.6643，較上一交易日升92個基點，繼續在四年高位附近運行。今年以來，人民幣兌美元累計升值約5%。



中國外匯交易中心公布數據顯示，11月20日當周三大人民幣匯率指數全線上漲，CFETS人民幣匯率指數報104.98，按周漲0.55，創2022年4月以來新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報112.84，按周漲0.59，創紀錄新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報99.72，按周漲0.37，創2022年9月以來新高。



法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero指出，雖然人民幣在2026年有所升值，但由於中國通脹持平、工業生產者出廠價格連續多年下跌，與全球其他地區物價上漲的趨勢背道而馳，任何名義升幅在實質層面都已幾乎抵消。



人民幣是否被低估，正成為中國和歐盟貿易摩擦中一個爭議點。據國際貨幣基金組織(IMF)2026年10月的最新評估報告，人民幣實際匯率被低估的幅度在17.3%至25.3%之間，中間值為21.3%。而總部位於倫敦的智庫、歐洲改革中心(CER)的研究人員則認為，這一比例接近30%。



*爭議背後：中國對歐盟貿易順差創新高，歐洲製造業承壓*



人民幣並非自由浮動貨幣，這意味著其價值並非完全由市場力量決定。這使得外界懷疑人民幣匯率被低估，目的是促進出口。近年來，出口已成為中國經濟成長的重要驅動力。美國加徵關稅後，部分中國商品轉向歐洲等市場，進一步加劇了歐方對貿易失衡的擔憂。



在歐盟日益擔憂對華貿易逆差不斷擴大之際，9月中國對歐盟貿易順差擴至348億美元，為2020年2月有記錄以來最高（當月為英國退歐後首月）。今年前10個月，中國對歐盟貿易順差創下3100億美元的紀錄，超過去年全年2920億美元的水平。德國是歐盟內部對華貿易逆差最大的國家，去年逆差約950億歐元。德國製造業，尤其是汽車行業，近年來持續面臨來自中國企業的競爭壓力。



歐盟正尋求縮小對華貿易逆差。在部分成員國看來，除了產能和補貼等因素外，匯率也是中國出口競爭力的重要支柱。如果人民幣升值，中國出口商品對歐洲買家而言更為昂貴，或削弱中國產品的價格優勢，並在一定程度上縮小貿易逆差。歐洲工商聯合會(BusinessEurope)表示，中國龐大貿易順差應帶動人民幣升值，但中國抑制匯率走升，使出口商品維持價格競爭優勢，進一步強化政府直接補貼效果。



路透報道稱，歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)等歐洲領袖近期呼籲與中國展開對話，處理人民幣估值偏低及中國對歐盟貿易順差持續擴大的問題。歐洲方面擔心，匯率因素可能加劇中國出口商品在歐洲市場的價格競爭優勢，進一步增加歐洲製造業承受的壓力。



*人行反駁：全球經濟失衡不能依靠匯率調節*



今年以來，人民幣兌歐元升值10%左右。中國並不接受人民幣被刻意壓低的說法。人行行長潘功勝10月15日在出席二十國集團(G20)財長和央行行長會議時表示，全球失衡不能依靠匯率調節。匯率受經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等多種因素影響，與經常帳戶不存在簡單線性關係。逆差國與順差國應共同努力，實現全球經濟動態平衡。



據《南華早報》10月底報道，歐洲多名高級財金官員正準備分批訪問北京，希望就人民幣匯率、中國龐大貿易順差及全球經濟失衡等問題，與中國官員展開更深入磋商。首輪宏觀經濟對話安排在11月23日一周舉行，歐洲央行、歐元集團及歐盟委員會亦計劃在年底至明年初派出更高級別代表團。



報道指，歐洲央行行長拉加德、歐盟經濟事務專員東布羅夫斯基斯及歐元集團主席Kyriakos Pierrakakis可能參與相關對話，但具體日期仍未落實。若成行，將是有關高層對話機制相隔十多年後重新啟動。



而據人行網站，11月23日，潘功勝會見了歐洲中央銀行執行委員奇波洛內、歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威等歐洲官員。他表示，中方堅持相互尊重、開放合作，通過對話協商妥善管控分歧。中歐加強宏觀經濟金融政策的溝通與交流，有利於增進理解與互信，務實推進貨幣金融領域合作。這項表態顯示，北京傾向將匯率問題放在更廣泛的經濟政策框架下討論，而非單純接受以人民幣升值作為解決貿易失衡的手段。



歐方當時回應稱，歐中宏觀經濟管理部門對話對加強政策溝通協調、深化合作有重要意義，三家機構願同人行加強對話磋商，開展平等互利合作，推動歐中關係穩定平衡發展。



*中歐會談會否改變人民幣走勢？分析：仍須觀察*



中歐把匯率擺上對話桌，可能增加人民幣溫和升值的外部動力，卻未必促成人民幣一次性大幅重估。《南華早報》報道指，歐洲官員在與中國交涉時較為謹慎，避免令北京認為歐洲正聯同美國向中國施壓。因此，雙方主要以「全球經濟失衡」作為討論框架，除了中國內需和消費不足，也同時談及歐洲投資不足、美國過度支出等問題。



法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero分析，中國企業獲利空間有限，人民幣升值恐進一步壓縮利潤，因此外界對中國在匯率談判中讓步的期待降低，並認為中國與歐盟討論匯率，可能也希望爭取歐方支持人民幣國際化，並就建立多極化國際貨幣體系交換意見。不過，她同時判斷，若缺少美國和美元體系的參與，單靠歐洲難以迫使北京改變人民幣政策。中歐對話可以增進政策溝通，但能否轉化為實際匯率調整，仍存在很大不確定性。



另有分析人士認為，中歐對貿易失衡成因仍有不同看法，歐洲關切匯率與出口競爭，中國則強調產業結構及更廣泛的宏觀因素。此次會談雖有助維持溝通管道，但雙方尚未公布具體匯率安排或政策共識，後續能否縮小分歧，仍須觀察實質協商進展。



路透日前整理六家國際投行預測，人民幣2027年底預測中位數為6.44。德意志銀行把歐洲要求人民幣升值、人民幣國際化及企業增加結匯，列為支持人民幣走強的因素；高盛則認為，人民幣逐步向合理價值靠攏，有助於降低其他經濟體採取貿易保護措施的壓力。



《經濟通通訊社記者丘敏華26日報道》