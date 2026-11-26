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愛奇藝(US.IQ)官方發言人今日在微博發文稱，已收到納斯達克的書面通知。該通知屬於納斯達克上市規則下的常規程序性溝通，僅為不合規通知，不會導致公司的美國存託票據(ADS)被立即退市或暫停交易。



據了解，愛奇藝此次收到通知，是因為其ADS連續30個交易日的收盤買入價低於1美元，未達到納斯達克持續上市的最低報價要求。截至美東時間11月25日收盤，愛奇藝報0.5045美元，約為納斯達克最低報價要求的一半。



愛奇藝表示，公司的ADS目前將繼續以現有股票代碼在納斯達克保持上市和交易。公司收到該通知不會影響公司的業務運營，公司向美國證券交易委員會履行的信息披露義務保持不變。公司目前正在評估各種可行方案，以在180個自然日內重新符合納斯達克的持續上市要求，維持上市地位。



11月25日，愛奇藝曾發公告稱，已於當天收到納斯達克的書面通知。通知顯示，公司不再滿足納斯達克上市規則項下1美元最低買入價要求。通知寫明，根據《上市規則》規定，公司獲得180個自然日的整改期限，截止日為2027年5月24日，用於重新符合上市規則要求。



*愛奇藝第三季度淨虧損1.73億*



從經營情況看，2023年是愛奇藝近年的營收高點，當年全年營收達到319億元（人民幣．下同），創下歷史新高。此後兩年，公司營收連續下滑，2024年降至292億元，2025年進一步降至272.9億元。



進入2026年，這一趨勢仍在延續。前三季度，愛奇藝營收同比下降9.6%。其中，第三季度營收為60.07億元，同比下降10%，淨虧損1.73億元。



作為公司最大的收入來源，會員服務當季貢獻了39.7億元收入，佔總營收約三分之二，同比下降6%。值得注意的是，對愛奇藝等長視頻平台來說，熱門片單偏少的情況已持續了一段時間，長劇很久沒出現象級爆款。



據QuestMobile數據，從2025年6月到2026年6月，紅果免費短劇App的月活躍用戶數先後超過優酷、芒果TV、愛奇藝和騰訊視頻。



《經濟通通訊社26日專訊》