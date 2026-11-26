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▷ 推動雲計算、大模型等AI服務出海，培育新業態
▷ 促進服務貿易與高端製造業融合，發展數字貿易新業態
商務部等8部門印發《服務貿易發展「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)。其中提到，穩妥有序推動雲計算、大模型等人工智能相關服務出海，培育人工智能領域服務貿易新業態。鼓勵人工智能企業在防範技術外流前提下整合硬件製造商、算力提供商、IT基礎設施運營商等，形成「技術+產品+服務」一體化解決方案，拓展海外市場布局。
支持人工智能企業實施差異化產品策略，與當地合作夥伴開展聯合運營，提高本地化適配度。加強與共建「一帶一路」國家人工智能應用場景與產業創新合作，推動人工智能在農業、醫療、教育、金融、文化、旅遊等領域落地應用。強化算力、算法、數據要素協同，為服務貿易數智化提供支撐。
*在生物醫藥、集成電路等領域培育一批綜合服務提供商*
此外，《規劃》提到，發揮「中國製造」優勢，推動服務貿易與高端製造業融合發展，在生物醫藥、集成電路、飛機、汽車、工程機械、高鐵、船舶等領域培育一批綜合服務提供商，形成重點服務產業鏈或產業集群。引導生產性服務業與製造業協同出海，服務產供鏈合理有序跨境布局。
拓展綜合保稅區功能，優化保稅監管制度，擴大研發、設計、檢測、維修、供應鏈物流等生產性服務出口。發展「數字孿生+智能製造」「工業互聯網+供應鏈」等新業態。推動互聯網平台型企業提供跨境供應鏈、數字營銷、數據分析等一站式服務，助力中小製造企業與全球採購商高效對接。
*促進數字金融、在線教育、遠程醫療、微短劇等業態創新發展*
《規劃》指出，建設國家數字貿易示範區，做強做優國家數字服務出口基地，打造數字貿易集聚區。積極參與數字貿易國際規則制定，加快構建數字信任體系。有序擴大數字領域對外開放，提高數字貿易領域投資運營便利化水平。加快數字貿易相關標準制定。開展貿易促進活動，加強人力資源開發合作。制定數字貿易重點發展領域指導目錄。
發展數字貿易新業態新模式，擴大數字服務、數字產品和數字技術出口，支持發展國際數據服務業務，建立健全數據存儲、加工、交易、安全防護的數據服務產業鏈。促進數字金融、在線教育、遠程醫療、微短劇等業態創新發展。提升數字平台服務能力，加快發展數字訂購服務貿易。建設數字綜合賦能平台，連接匯聚物流、商貿、金融、監管等多源數據，圍繞倉儲物流、快速通關、保稅監管、支付結算等場景深化數據融合應用。
《經濟通通訊社26日專訊》
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