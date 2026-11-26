WISE 2026商業之王大會今日在北京舉行。會上，宇樹科技(滬:688836)創始人、董事長王興興判斷，5到10年內，中國機器人產量有望超過汽車，年產量超過2000萬台。



王興興表示，就1000台級別而言，這一目標「可能算低的」，今年包括宇樹在內，國內很多公司已在產線或商務服務場景實現落地。他提到，即便每家公司僅數百台，合計也基本超過這一量級。但他同時指出，更大規模的量產仍需時間，這不僅是技術問題，工程工作量也較大。



針對「中國汽車年產量約兩千多萬台，機器人產量何時能超過汽車」的提問，王興興回應稱，機器人相對汽車體積更小，生產難度和工程量在跑通後「會比汽車稍微少一點」，同一工廠可生產更多機器人，因此5到10年內實現的概率「非常大」。



對話中，王興興還談到了盈利問題。他說宇樹的盈利模式「絕對不算一個標準，只能算一個參考」，「盈利只是標準之一，不是絕對標準」。他坦言，「我巴不得去做一家非常前沿的公司，在某個推動人類發展的重要科技方向上加大投入，完全不考慮盈利，我覺得那也是非常值得做的一件事。」



《經濟通通訊社26日專訊》