據路透引述知情人士報道，中國智譜(02513)下一代旗艦人工智能模型的開發進度已較原訂時程落後；而其競爭對手月之暗面預計，如果無法繼續使用海外計算資源，其主要版本的發布間隔可能會從六個月延長至一年甚至更久。



報道指，這些此前未被披露的細節表明，美國AI公司OpenAI和Anthropic為阻止「模型蒸餾」所做的努力，已拖慢中國AI的發展步伐。模型蒸餾指的是開發者利用更強大模型生成的答案來訓練新模型的技術。華盛頓最新的芯片限制措施則可能導致進一步延誤。



*智譜、Kimi下一代旗艦模型或延至明年發布*



知情人士透露，智譜原計劃於本月發布其下一代旗艦模型GLM-5.5，但至今尚未推出。其中一位知情人士表示，該模型設計參數約有3萬億個，其開發進度部分受阻於針對模型蒸餾技術日益有效的防護措施。智譜原本希望在年底前完成訓練並發布該模型，但美國新的計算限制措施可能會將其發布時間推遲至2027年第一季度或更晚。



此外，一位了解月之暗面運營情況的人士表示，這家總部位於北京的公司尤其容易受到新規的影響，因該公司租用計算資源來訓練模型，且優先選擇海外供應商。月之暗面內部預計，如果其海外計算資源被完全切斷，其主要版本通常六個月的發布間隔可能會延長至12個月甚至更久。該人士並補充說，中國國內可用的計算能力無法彌補這一缺口。



該人士估計，其下一款旗艦模型Kimi K4的發布可能推遲至2027年年中左右。月之暗面於2025年7月發布Kimi K2，1月發布了K2.5，7月發布了K3。



另一位知情人士證實，月之暗面已加緊在歐洲租賃計算資源。該公司計劃與中國的芯片製造商接洽，商討使用其處理器進行訓練的事宜。



該人士稱，防止模型蒸餾的防護措施也拖慢了月之暗面的開發進度。由於從Anthropic和OpenAI的模型中獲取訓練數據變得愈來愈困難，月之暗面已開始從谷歌和Meta開發的模型中進行蒸餾，這些公司的最新發布使其成為極具吸引力的訓練數據來源。



《經濟通通訊社26日專訊》