美國政府周三（25日）向包括中國、日本和歐盟在內的14個主要貿易夥伴發起新一輪關稅攻勢，不過消息無礙滬深股市反彈，滬綜指高開0.39%，報3490.14點，深成指高開0.98%，創業板指高開1.35%。



美國以「結構性產能過剩」為由，建議對14個貿易夥伴徵收新關稅，潛在最高稅率為20%至40%。不過，美國貿易代表辦公室（USTR）表示，對於已經達成或仍在談判中的貿易協議，新關稅將限制在雙方商定的較低水平。根據調查結果，USTR指中國將面臨20%的最高封頂稅率，並將在特朗普第一任期實施的約25%關稅基礎上加徵。盤初滬深白酒股及農牧股走低。



英偉達事件餘波持續，由於美國進一步限制先進芯片出口，及須海外數據中心取得許可才可提供算力服務，亞洲AI債務融資市場受衝擊，銀行及貸款機構對涉及字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)的數十億美元貸款暫緩推進，重新評估相關交易的風險。AI營銷、智譜AI等相關板塊回調。



此外，人民銀行今日進行5715億元(人民幣．下同)隔夜期逆回購，公開市場今日有6170億元逆回購到期，即今日淨回籠455億元。



《經濟通通訊社26日專訊》